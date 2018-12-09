بعد سحبها من الكاميرون.. الكونغو تترشح لتنظيم أمم إفريقيا

أخبار الآن | دبي - الإماوات العربية المتحدة ( أف ب )

بعد أن سحب الاتحاد الإفريقي ملف استضافة أمم إفريقيا 2019 من الكاميرون ، أعلن الكونغولي كونستان عمري سليماني نائب رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، أن جمهورية الكونغو ترشحت لاستضافة نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقررة العام المقبل.

وقال سليماني في تصريح لإذاعة فرنسا الدولية أمس: "راسلتنا جمهورية الكونغو لتنظيم كأس أمم إفريقيا عام 2019".

وأضاف: "أخبرني الأمين العام المساعد (للكاف) أنطوني بافو أنه سيتحدث معي عن ترشيح ثان"، دون الكشف عن الاسم.

وبخصوص المغرب الذي أشارت إليه وسائل الإعلام على أنه المرشح الأبرز لتنظيم نسخة 2019، قال: "رسميا، لا يوجد طلب ترشيح تقدم به المغرب للكاف".

وفي عام 2014، وخلال عهد الرئيس السابق للاتحاد الإفريقي، الكاميروني عيسى حياتو، أقر الكاف الدول المضيفة للنسخ الثلاث: الكاميرون 2019، ساحل العاج 2021، وغينيا 2023.

لكن الاتحاد الإفريقي في وقت سابق سحب التنظيم من الكاميرون على خلفية البطء في إنجاز تحضيراتها والأوضاع الأمنية، قبل نحو سبعة أشهر من الموعد المقرر لإقامة البطولة القارية.

وأعاد الاتحاد فتح باب الترشيح للاستضافة، معربا عن أمله في تسمية بلد مضيف جديد بحلول نهاية العام الحالي، علما أن أي دولة لم تعلن رسميا نيتها التقدم بطلب تنظيم البطولة التي يشارك فيها 24 منتخبا بدلا من 16.

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