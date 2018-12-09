تشيلسي يتغلب على مانشستر سيتي ويهدي ليفربول الصدارة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (متابعات)

نجح نادي تشيلسي بالفوز على مانشستر سيتي بنتيجة هدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على أرضية ملعب ستامفورد بريدج.

وكان مانشستر سيتي المسيطر على المباراة من الناحية الهجومية ، خاصة خلال مجريات الشوط الأول ، لكن تكتيك ماوريسيو ساري المتقن نجح بخطف هدفين من شباك حارس المرمى البرازيلي إيدرسون مورايس.

وبهجمة مرتدة نجح لاعب الوسط الفرنسي نيجولو كانتي بتسجيل الهدف الأول من تسديدة صاروخية في الدقيقة 45 ، قبل أن يسجل المدافع البرازيلي دافيد لويز الهدف الثاني من رأسية متقنة في الدقيقة 78.

وبهذه النتيجة يكون ليفربول متصدراً وفي رصيده 42 نقطة ، مقابل 41 نقطة لمانشستر سيتي ، و34 نقطة لتشيلسي.

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