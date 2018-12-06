نيمار يكشف رغبته بالرحيل عن سان جيرمان.. أين ستكون وجهته؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

ألمح النجم البرازيلي نيمار إلى رغبته باللعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.، بعد أن كثرت الأنباء هذا العام حول نيته الرحيل عن باريس سان جرمان بعد نهاية الموسم.

وخلال مقطع فيديو "Ask Neymar" الذي تم نشره مؤخرًا على حساب اللاعب على YouTube ، أرسل بعض اللاعبين أسئلة إلى صاحب الـ 26 عامًا، وبين تلك النجوم كان بنجامين ميندي لاعب فريق مانشستر سيتي والذي وجه سؤاله إلى نيمار حول إمكانية انضمامه إلى صفوف الدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

و قال نيمار: "لا نعرف كيف سيكون الغد، ولكني أعتقد بأن كل لاعب عظيم عليه اللعب بالدوري الإنجليزي الممتاز يوما ما".

وأضاف : "إذا كنت تلعب هناك (ميندي) فأتمنى أن تستمر بالاستمتاع بالدوري الإنجليزي الممتاز لأنك تستحق الأفضل. قبلاتي وتحياتي لك".

وانتشرت أنباء هذا الموسم عن رغبة نيمار في العودة لفريقه السابق برشلونة نهاية الموسم، وأنه غير سعيد بالبقاء مع فريق العاصمة الفرنسية.

وأضاف: "إذا كنت تلعب هناك ، آمل أن تستمر في التمتع بالدوري الممتاز، لأنك تستحق الأفضل فقط".

كما يحتوي الفيديو على سؤال من زميله في الفريق الدولي غابرييل جيسوس الذي أراد أن يعرف لماذا يؤدي التأجيل إلى تأخير التحدي في مواجهة فيفا.

جدير بالذكر أن نيمار انضم إلى صفوف باريس سان جيرمان مطلع صيف 2016 قادمًا من برشلونة الإسباني في صفقة كلفت خزينة النادي الباريسي مببلغ مالي ضخم قيمته 222 مليون يورو.

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