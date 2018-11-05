أكبر عقد رعاية في التاريخ يجمع "الريال" و "أديداس"

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة من نادي ريال مدريد الإسباني، أنّ "إدارته تستعد لتوقيع عقد رعاية، يعدّ الأكبر في التاريخ".

ووفقاً للصحيفة، فإنّ "إدارة النادي الملكي اتفقت مع شركة "أديداس" للملابس والأدوات الرياضية على توقيع عقد يمتد لـ 10 سنوات مقابل 1.1 مليار دولار، حيث سيكون الأكبر في التاريخ".

ولفتت إلى أنّ "قيمة العقد الحالي بين الطرفين بلغت 52 مليون يورو، وستتضاعف طوال العقد المقبل"، مشيرةً إلى أنّ "الريال سيحصل على 110 ملايين يورو سنوياً، إلى جانب إمكانية زيادة هذا الرقم إلى 150 مليون يورو، مع وجود بعض المتغيرات".

وبموجب هذا العقد، سيكون قميص ريال مدريد هو الأغلى على مستوى العالم، خلال الفترة من 2020 حتى 2030، متفوقاً على أكبر الفرق في العالم مثل مانشستر يونايتد وبرشلونة.

مصدر الصورة: مجلة "ماركا" الإسبانية

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