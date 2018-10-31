الفيفا يوقف رئيس الاتحاد الغاني مدى الحياة

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف الرئيس السابق للاتحاد الغاني كويسي نيانتاكي، بالإيقاف مدى الحياة عن ممارسة أي نشاط متعلق بكرة القدم.

وأصدر الفيفا قراره، الثلاثاء، بسبب عدة مخالفات لميثاق أخلاق المؤسسة الدولية، من بينها الفساد والحصول على رشى.

وأضاف الاتحاد الدولي أيضا أنه غرم نيانتاكي 500 ألف فرنك سويسري (498 ألف دولار).

وتفجرت فضيحة عندما ظهر نيانتاكي، العضو السابق في مجلس الفيفا، في مقطع فيديو التقطه صحفي استقصائي داخل غرفة في أحد الفنادق وهو يتلقى رشوة قيمتها 65 ألف دولار من رجل أعمال مزعوم، قال إنه يسعى لرعاية الدوري الغاني.

اقرأ أيضا:

تعرف على ترتيب هدافي الدوري الإيطالي بعد الجولة الـ10(صور)

image sourse getty FIFA