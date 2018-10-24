مواجهات نارية تشهدها بطولة أبطال أوروبا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

مواجهات نارية تشهدها الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة أبطال أوروبا عنوانها الأبرز غياب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

في اليوم الثاني لمنافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة أبطال أوروبا, يستعد نادي برشلونة لخوض مهمة صعبة عندما يستضيف إنتر ميلان على ملعب كامب نو في أحد أقوى مباريات هذه الجولة حيث يأمل الفريق الكتالوني تحقيق الفوز من أجل إثبات أنه قادر على الحفاظ على الانتصار بالرغم من غياب نجمه ليونيل ميسي بسبب الإصابة, حيث سيستفيد من هذا اللقاء قبل مواجهته المرتقبة أمام ريال مدريد في الليغا إلى جانب أنه سيكون الفوز الثالث على التوالي في هذا الموسم مما يعزز صدارة الفريق الكتالوني للمجموعة بينما يطمح إنتر ميلان لاستغلال نقاط ضعف خصمه وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة قد تكون فاصلة في تأهل الفريق إلى الأدوار الإقصائية في دوري أبطال أوروبا.

أما نادي باريس سان جرمان الفرنسي فيستعد من أجل استضافة نظيره نابولي الإيطالي على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس, في مواجهة صعبة سيخوضها الفريق أمام فريق الجنوب الإيطالي العنيد, والذي يقدم مستويات رائعة هذا الموسم محلياً وأوروبياً.

ومن جانبه يستعد بوروسيا دورتموند الألماني لمباراة حماسية للغاية أمام أتلتيكو كدريد الإسباني في ظل العروض التي يقدمها الفريقان منذ بداية الموسم الحالي, وسيضع الفائز من هذه المواجهة قدماً في الدور الثاني, بعد فوزهما في أول مرحلتين على بروغ البلجيكي وموناكو الفرنسي.

وبالنسبة لموقعة توتنهام وأيندهوفن سيكون عنوانها الأبرز من المحظوظ بينهما, حيث يبحث كلا الفريقين عن أول نقاط لهما بعد الخسارة في أول مرحلتين على يد برشلونة والإنتر, ويمتلك توتنهام سجلاً مميزاً في زياراته لهولندا حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في مباراة وخسر مرة واحدة.

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