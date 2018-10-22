قصة شعر جديدة لبوغبا تثير السخرية.. شاهد أغرب قصاته! (فيديو)

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( متابعات )

أثارت قصة الشعر الجديدة لبول بوجبا نجم مانشستر يونايتد الكثير من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي .

النجم الذي يقع تحت انتقادات كثيرة بسبب تراجع مستواه والذي قد يكون نتيجة لعلاقته المتوترة بمدربه جوزيه مورينيو وفقا لتقارير صحفية كتبت أنه يرغب في الرحيل عن النادي الإنجليزي.

وشارك بوجبا البالغ عمره 25 عاما في 10 لقاءات مع يونايتد في الموسم الحالي وسجل 4 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

لكن اهتمام بوجبا الفريد من نوعه بشعره لطالما عرضه للسخرية من قبل جماهيره ، فهو يستمر في التفنن في قص شعره خلال فترات وجيزة .

اليكم بعض التعليقات من تويتر على مظهر بوجبا الجديد :

اليكم نظرة خاطفة لأبرز قصات الشعر التي اعتمدها نجم ماشتسر يونايتد

مصدر الصور : express.co.uk

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