سحر السويدي: مثال اللاعبة المتألقة في الرياضة الميكانيكية

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة

تشهد الرياضة النسوية في لبنان نشاطا مكثفا خلال الأعوام الماضية خاصة مع الإنجازات المتتالية في كبرى المسابقات العالمية، و التي سجلت معها مجموعة من اللاعبات إنتصارات هامة بحصد ميداليات ومراتب متقدمة مع العملاقة، و رغم أن الإهتمام يبدو حضوره أقوى للرياضات الجماعية فإن بعض الرياضات الأخرى لم يمنعها ذلك من التألق و البروز كالرياضة الميكانيكية التي أصبحت بدورها تستهوي العنصر النسوي بعد تألق الكبير الذي سجلته اللاعبات وعلى راسهم سحر السويدي.

ورغم حداثة النشأة لهذه الرياضة فقد بلغ عدد المجازين ما يناهز 100 لاعبة و لو أنه في شكل هواة، و لهذه الرياضة جامعة خاصة تعنى بالمسابقات و التظاهرات.

"أخبار الآن" حاولت تسليط الضوء على أفضل اللاعبات في هذه الرياضة التي كانت حكرا على الرجال ،و اللواتي تألقنا في هذه الرياضة و برزنا على الساحة الوطنية، حيث تظل اللاعبة سحر السويدي أفضل اللاعبات على الإطلاق بفضل الإنجازات التي حققتها على الصعيدين المحلي و الخارجي.

سحر السويدي هي صاحبة أفضل مركز عربي و أفريقي في العديد من السباقات و التحديات الرياضية ، بدأت مسيرتها في ممارسة هذه الرياضة بعد د عم من زوجها الذي اشترى لها سيارة جيب كهدية و ما يمزسيارتها اللون الوردي كلمسة نسوية ... لان غالبا محبي هذه .الرياضة من الرجال و شاركت في عديد المسابقات اين فازت على الرجال في عديد المرات و رغم تعرض السيارة الى العديد من المشاكل الا ان سحر ضلت تشارك في كل مرة و تقوم بالاصلاحات اللازمة ، فإن إصرارها كان قويا في البروز و الحضور القوي في هذه اللعبة الشاقة، و كانت ضيفة شرف في العديد من المناسبات.

واكدت سحر السويدي على ضرورة استخدام وسائل الامان في هذه الرياضة كالخوذة و حزام الامان لتفادي الاصابات الخطرة و الاعتماد على النفس في حل المشاكل البسيطة التي تصادفها اثناء قيادة السيارة.

و تضيف سحر ان الرياضة الميكانيكية تحتاج إلى صبر كبير و مضاعف و حسن التصرف و التسيير إضافة إلى الشجاعة و قوة الملاحظة، و ضرورة الحضور الذهني و اللياقة البدنية لأنها رياضة خطيرة و عوئقها كثيرة أثناء السياقة و تتطلب معرفة كبيرة بأصول السياقة في كل الأرضيات المختلفة و وسائل الامان.

وحول ما قدمته الرياضة الميكانيكية للاعبة سحر السويدي قالت " الرياضة الميكانيكة و سباق السيارات أضافت لي الكثير في مسيرتي و حياتي ككل، أهمها علمتني الصبر و الشجاعة والهدوء، وجعلتني ذات أعصاب حديدية لأني سباقات كثيرة عشت فيها مغامرات قوية و ذات صبر شديد، وصل صوتي كإمرأة عربية تختار هذا الرهان الصعب، فأصبحت معروفة ومشهورة وتلقيت دعوات المشاركة ودعوات شرفية في العديد من المحافل الرياضية" .

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