80 مصاباً في أعمال شغب بالدوري الجزائري

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أصيب نحو 80 شخصا بينهم 30 شرطيا في شغب أعقب مباراة خلال عطلة نهاية الأسبوع في الجزائر، بحسب ما ذكرت مصادر طبية وشرطية.

ووقعت أعمال الشغب السبت في ختام مباراة أقيمت في برج بوعريريج (200 كلم جنوب شرق العاصمة) بين النادي المحلي ومولودية الجزائر.

ونفت المصادر أن يكون أي من اللاعبين قد أصيب، على عكس ما أشارت إليه تقارير محلية قبل يومين.

وأفاد مصدر في الشرطة فضل عدم كشف اسمه، أن "ثلاثين شرطيا تعرضوا لإصابات خفيفة تمت معالجتها".

ومساء الاثنين فرضت الرابطة المحترفة لكرة القدم عقوبات ضد نادي شباب أهلي برج بوعريريج بحرمانه من الجمهور أربع مباريات منها اثنتان خارج ملعبه.

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