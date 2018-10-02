صراع العمالقة للمنافسة في دوري الأبطال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يدخل كبار القارة الأوروبية الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا بعد مواجهات في الدوريات المحلية تعثروا فيها باستثناء أندية يوفنتوس وروما باريس سان جيرمان والتي خرجت منتصرة من دورياتها.

,تبدأ الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا في وجود الطامحين الكبار أمثال ريال مدريد أو برشلونة أو بايرن ميونخ، ووجود مانشستر سيتي أيضًا الذي سيسعى لتدارك النتيجة السلبية التي حققها في الجولة الماضية بعد خسارته أمام ليون الفرنسي.

وبدأ حامل اللقب، الفريق الملكي، البطولة بفوز كبير في مباراة رائعة أمام روما، ومن ثم بدأ مستواه في الهبوط وبالتحديد في آخر ثلاث مباريات خاضها بالدوري الإسباني. ويسافر “الملكي” هذا الأسبوع إلى موسكو باحثًا عن استعادة مستواه أمام منافس أقل منه نظريًا ألا وهو سسكا موسكو، وعلى جانب آخر، يدخل فريق برشلونة، ملعب ويمبلي وهو كله طموح بالفوز على توتنهام.

وفي مباراة أخرى، سيخوض “اليوفي” مباراة سهلة للغاية على الورق أمام فريق يانغ بويز السويسري، التي سيغيب عنها البرتغالي كريستيانو رونالدو بعد طرده في مباراة فالنسيا. وسيحاول بايرن ميونخ الانتقام وتحقيق انتصاره الثاني في دوري الأبطال أمام أياكس في مباراة ذات نكهة تاريخية.

وستبدأ لقاءات هذه الجولة بمباراة بين هوفنهايم الألماني والمان سيتي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب غوارديولا. وسيستضيف نابولي، الذي يعانى مرارة الهزيمة أمام البيانكونيري في (السيري آ)، ليفربول، الذي قدّم مباراة قوية للغاية أمام غريمه تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

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