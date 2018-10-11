الإتحاد الأوروبي لكرة القدم يزيد دفعات التضامن

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (رويترز)

قال الاتحاد الأوروبي لكرة القدم إن جميع المنتخبات المشاركة في النسخة الأولى لدوري الأمم الأوروبية والبالغ عددها 55، ستنال زيادة في دفعات التضامن بنسبة 50 في المئة.



وأشار الاتحاد اإلى أن السبب في زيادة دفعات التضامن والمكافآت هو أرباح بطولة أوروبا 2016 والتي تم وضعها جانبا من أجل الاستثمار في المستقبل.



وسيحصل كل فريق من المنتخبات الأعلى تصنيفا والتي تلعب في الدرجة الأولى المقسمة إلى أربع مجموعات على 2.25 مليون يورو (2.6 مليون دولار) كدفعة تضامن بزيادة 750 ألف يورو عن القيمة المعلنة في آذار مارس.

كما يحصل كل منتخب يتصدر مجموعته في الدرجة الأولى على 2.25 مليون يورو إضافية بدلا من 1.5 مليون.

وقال الاتحاد الأوروبي للعبة في بيان ”اللجنة التنفيذية اتخذت قرار زيادة دفعات التضامن والمكافآت بناء على الموقف المالي القوي للاتحاد الأوروبي لكرة القدم“.

وسيتنافس متصدرو المجموعات الأربع في الدرجة الأولى على لقب دوري الأمم في يونيو حزيران 2019 وسيحصل البطل على ستة ملايين يورو ليصل أعلى مجموع يمكن الحصول عليه إلى 10.5 مليون يورو.

وتلقت البطولة، التي استحدثها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من أجل زيادة الاهتمام بالمباريات الدولية التي تنظر إليها الأندية والجماهير باعتبارها عقبة أمام الموسم المحلي، إشادة واسعة بعد انتهاء الجولة الأولى من المباريات في أيلول سبتمبر.

اقرا ايضا

للمرة الأولى..تعيين سيدتين في الاتحاد السعودي لكرة القدم