للمرة الأولى..تعيين سيدتين في الاتحاد السعودي لكرة القدم

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تزكية قصي بن عبد العزيز الفواز المرشح الوحيد لرئاسة مجلس إدارته خلفا للمستقيل عادل عزت وتشكيل مجلس جديد لإدارته يضم لأول مرة سيدتين.

وضمت قائمة الفواز في عضوية مجلس الإدارة سيدتين هما أضواء العريفي ورهام العنيزان علما بأنها المرة الأولى التي يضم فيها مجلس الاتحاد السعودي للعبة أعضاء من العنصر النسائي.

ويراهن الجميع في الشارع الرياضي السعودي على النجاح الباهر الذي يمكن للعريفي والعنيزان تحقيقه لكرة القدم النسائية بشكل خاص وللرياضة النسائية بشكل عام، عطفا على خبراتهما الكبيرة، وكذلك النقلة الكبيرة التي رسمت للرياضة النسائية على يد الأميرة ريما بنت بندر آل سعود (رئيس الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية)، والتي تعد أول امرأة سعودية تتولى منصبا رياضيا رسميا في المملكة، بعد تعيينها في منصب وكيل الهيئة العامة للرياضة.

الأميرة ريما، وعدة أسماء نسائية بارزة في عدة اتحادات رياضية، رسمن بكل تميز مشهد الانطلاقة للرياضة النسائية، التي يتطلب تطورها واستمرار نجاحاتها تكاتف الجميع، والتطبيق الصحيح للرؤية التي ترسم حاضر ومستقبل المملكة.

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