أرامكو توافق على الاستثمار في مصفاة نفط جديدة بباكستان

أخبار الآن| اسلام آباد - باكستان- (رويترز)

قالت وزارة البترول الباكستانية ان عملاقة النفط السعودي ارامكو وافقت مبدئيا على الاستثمار في مصفاة نفط باكستانية تمولها الحكومة الصينية بميناء جوادر.

واضافت الوزارة إن شركة النفط الوطنية الباكستانية ستشارك في المشروع مع شركة أرامكو السعودية.

وتابعت الوزارة أن التفاصيل الخاصة بتكلفة المصفاة وطاقة إنتاجها ستوضع في وقت لاحق بعد الانتهاء من مذكرة تفاهم رسمية اعتمدتها الحكومة الباكستانية اليوم.

ويقع ميناء جوادر في إقليم بلوخستان في جنوب غرب البلاد وهو أهم مشروعات مبادرة الحزام والطريق الصينية، التي تتجاوز تكلفتها 60 مليار دولار، في باكستان.

وفي الشهر الماضي، دعت باكستان السعودية إلى الاستثمار في المشروعات المتصلة بالممر الاقتصادي بين الصين و باكستان ضمن مبادرة الحزام والطريق.

وقال وزير البترول الباكستاني، إن وفدا سعوديا زار جوادر يوم الثلاثاء.

وأضاف "أظهروا اهتماما بالاستثمار الفوري في المصفاة".

وقال "جلسنا وعقدنا مباحثات أولية معهم، وقرر الجانبان من حيث المبدأ أنه سيكون هناك اتفاق بين الحكومتين".

يأتي هذا العرض بعد زيارة قام بها رئيس الوزراء الباكستاني الجديد عمران خان للرياض في أول زيارة خارجية له بعد توليه منصبه.

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