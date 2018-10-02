النفط يرتفع لأعلى مستوى من 2014

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

واصلت أسعار النفط ارتفاعها بشكل ملحوظ لتصل إلى مستويات لم تشهدها منذ شهر تشرين الثاني من عام 2014، وتجاوز سعر خام برنت 85 دولاراً للبرميل بزيادة خمسة سنت عن آخر إغلاق للسوق, مع تأهب الأسواق لشح المعروض فور بدء العقوبات الأميركية على إيران الشهر القادم.

وعاد خام برنت ليسجل 84.4 دولاراً بتداولات اليوم بعد القفزة فوق مستوى 85 دولاراً.

وكان خام القياس العالمي #برنت عند 85.03 دولار للبرميل في العقود الآجلة مرتفعا 5 سنتات عن الإغلاق السابق وغير بعيد عن ذروة 85.45 دولار التي بلغها خلال اليوم السابق، وهي الأعلى منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2014.

كما ارتفع برنت نحو 20% عن أحدث مستويات متدنية له والمسجلة في أغسطس.

وارتفعت عقود الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط 25 سنتا بما يعادل 0.3% إلى 75.55 دولار للبرميل.

وغرب تكساس مرتفع نحو 17% منذ منتصف أغسطس.

وانتعشت الأسواق بعد أن أبرم في اللحظات الأخيرة اتفاقية #نافتا كترتيب ثلاثي بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا لتستمر منطقة التجارة الحرة البالغة قيمتها 1.2 تريليون دولار سنويا بعد أن كانت على شفا الانهيار.

وعلى صعيد العوامل الأساسية، صعدت أسواق النفط بفعل #العقوبات_الأميركية الوشيكة على قطاع النفط الإيراني الذي ضخ في أحدث ذروة له هذا العام نحو 3% من استهلاك النفط العالمي البالغ حوالي 100 مليون برميل يوميا.

وتظهر البيانات على ريفينيتيف أيكون أن #صادرات_إيران المنقولة بحرا لم تزد على 1.9 مليون برميل يوميا في سبتمبر وهو أقل مستوى لها منذ منتصف 2016.

وقال نوربرت روكر مدير أبحاث أسواق السلع الأولية في بنك جوليوس باير السويسري "أسعار النفط تواصل الارتفاع مدعومة باقتراب الحظر الإيراني ومخاوف المعروض ذات الصلة. وضع المعروض يبدو هشا بالفعل، إذ إن أي نقص جديد مثل تدهور للوضع في فنزويلا سيؤدي إلى شح #إمدادات_النفط".

وقال اتش.اس.بي.سي في توقعاته الاقتصادية العالمية للربع الرابع من السنة "محللونا النفطيون يعتقدون أن هناك احتمالا متزايدا أن يلامس (الخام) 100 دولار للبرميل".

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