الإمارات تعتمد الميزانية الاتحادية للسنوات الثلاث المقبلة

أخبار الآن| دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

اعتمد مجلس الوزراء في دولة الإمارات برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، الأحد، الميزانية الاتحادية للأعوام ألفين وتسعة عشر، ألفين وعشرين، وألفين وواحد وعشرين.

وبلغت قيمة الميزانية الاتحادية مئة وثمانين مليار درهم إماراتي من دون عجز.

وتم اعتماد الميزانية للعام 2019 بقيمة 60.3 مليار درهم، وتوزعت اعتمادات الميزانية العامة للاتحاد للسنة المالية 2019 على القطاعات المختلفة، حيث حظيت القطاعات ذات العلاقة المباشرة بالمواطنين وخدماتهم بالنصيب الأكثر، فقد تم تخصيص 42.3% من ميزانية العام المقبل لرفد برامج التنمية المجتمعية، و17% للارتقاء بمنظومة التعليم، و7.3% لتطوير قطاع الصحة وتقديم أفضل الخدمات الطبية.

اقرأ أيضا:

إماراتيون يزورون 7 دول أوروبية على دراجاتهم

image sourse getty Anadolu