الشيخة "موزة آل مكتوم" تحلق بطائرة الإمارات إلى إيطاليا

أخبار الآن| دبي - الإمارات العربية المتحدة (فاطمة جنان)



قد تكون السماء هي الحد الفاصل لطموحات الشيخة "موزة بنت مروان بن محمد بن حشر آل مكتوم"، التي لاقت الكثير من التبريكات والتشجيع والدعم بعد نشر فيديو لها وهي تقود طائرة طيران الإمارات المتجهة إلى إيطاليا..

وقد نشر الفيديو شخصيات رفيعة المستوى من العائلة الحاكمة على تطبيق "Instagram" للإشادة بمجهودات وشجاعة الشيخة موزة التي أصبحت أول امرأة من العائلة المالكة بدبي تنضم لطاقم طيران شركة الإمارات للطيران، وقد حظي الفيديو الذي نشرته الشيخة شمسة آل مكتوم ، قريبة الشيخة موزة ، بأكثر من 6000 نقرة إعجاب تشجيعا للطيارة الشابة، يُذكر أن الشيخة موزة قد حصلت على إجازتها في مجال الطيران التجاري في شهر أبريل/ نيسان من سنة 2016.





وتضيف حفيدة نائب رئيس الدولة وحاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إنجازا نوعيا آخر إلى سجل العائلة المشرف والحافل بالبطولات والإنجازات، وذلك، بعد أن أصبحت الشيخة "موزة آل مكتوم" أول طيار أنثى في دبي، وأول امرأة تقود طائرة بصفتها "مساعد طيار"..



اقرأ أيضا:

طيران الإمارات تنال جائزة "أفضل نظام ترفيه جوي"