أساطير غادرت الملاعب في عام 2017

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (مهند حزيّن)

شهد عام 2018 اعتزال العديد من النجوم كرة القدم بعد أن قضوا سنوات طويلة في الملاعب حققوا خلالها إنجازات عظيمة وصنعوا قاعدة جماهيرية خاصة بهم في جميع أنحاء العالم، بالتأكيد لا يمكننا الحديث عن جميع اللاعبين الذين وضعوا حداً لمسيرتهم الطويلة.

لا شك أن الملك فرانشيسكو توتي الأبرز في قائمة نجوم الكرة المعتزلين كونه واصل ممارسة كرة القدم حتى سن 40، توتي قضى مسيرته كاملة مع نادي روما لذلك كان اعتزاله عاطفياً لدرجة كبيرة، وربما يكون أكثر اعتزال شهد ذرفاً للدموع من قبل الجماهير في المدرجات.

ريكاردو كاكا من اللاعبين المحببين لدى جماهير كرة القدم بشكل عام وعشاق ميلان وريال مدريد بشكل خاص، كاكا قرر الاعتزال في سن 35 عام قبل بضعة أسابيع بعد انتهاء عقده مع أورلاندو سيتي.

وبعد أن قضى عامين ونصف في الدوري الأمريكي بقميص نيويورك سيتي، أعلن أندريا بيرلو اعتزاله هو الآخر بعد انتهاء عقده وهو في سن 38.

أحد أساطير بايرن ميونخ والكرة الألمانية فيليب لام فاجأ الجميع باعتزاله في نهاية الموسم الماضي كونه ما زال في 34 من عمره ويلعب في مستوى عالي.

الدولي الإسباني السابق تشابي ألونسو حداً وضع بدوره لمسيرته الحافلة بالإنجازات عقب نهاية الموسم الماضي، ألونسو لعب لأندية كبير وهي ليفربول وريال مدريد وبايرن ميونخ، وحقق جميع الألقاب الممكنة باستثناء لقب البريميرليج.

في حين لم يجد نجم كرة القدم الإنكليزي فرانك لامبارد لاعب وسط فريق تشيلسي سابقا أي شيء يقدمه في عالم كرة القدم بعد مسيرة احترافية طويلة وحافلة امتدت لأكثر من عقدين، لذلك قرر الانتهاء من فترته كلاعب عقب نهاية الموسم المنصرم.

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