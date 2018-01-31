رياض محرز يتفوق على كبار البريمييرليغ برقم مميز

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يقدِم الجزائري رياض محرز، موسما جيدا مع ناديه ليستر سيتي ، الذي يقبع في المركز السابع بجدولِ ترتيب الدوري الإنجليزي.



وتفوق محرز على كبار مهاجمي الدوري الإنجليزي ، برقم مميز، اذ قالت شبكة أوبتا للإحصائيات ، إنه سَجل 31 هدفا وأرسَل 21 تمريرة حاسمة، منذ شهر أغسطس/آب 2015، مع ليستر سيتي في البريمييرليج.

وأضافت الشبكة، أن النجم العربي بات ضمن 3 لاعبين فقط، سجلوا 20 هدفا وساعدوا في صناعة 20 آخرين بالبريمييرليج منذ أغسطس/آب 2015، بجانب ديلي آلي، نجم توتنهام، وزميله كريستيان إريكسن.



ويعد محرز، هدفا لمانشستر سيتي الإنجليزي، وتأتي رغبة الفريق السماوي في التعاقد مع صاحب الـ 26 عاما، في ظل غياب ثنائي الهجوم البارز، جابرييل خيسوس وليروي ساني بسبب الإصابة.



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