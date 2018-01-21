زيدان يفتح الباب أمام انتقال نيمار لريال مدريد

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

زاد الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد من حدة التكهنات التي ربطت نيمار مهاجم باريس سان جيرمان بالانتقال إلى ملعب سانتياجو برنابيو في الصيف القادم. وأكدت العديد من المصادر على اهتمام ريال مدريد بالتوقيع مع نيمار في الميركاتو الصيفي لخلافة كريستيانو رونالدو المتوقع رحيله بنهاية الموسم.

إقرأ: دورتموند يرفض عرضا بقيمة 50 مليون يورو لضم أوباميانغ

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي عندما تم سؤاله عن صفقة نيمار "لا أتحدث عن لاعبين ليسوا في فريقي، لكن نيمار يحبه عالم كرة القدم كله لأنه لاعب عظيم". وفسرت صحيفة ماركا هذه التصريحات على أنها ترحيب بمهاجم برشلونة السابق، مشيرة إلى أنه كان قادراً على نفي جميع الشائعات لكنه لم يفعل ذلك، بل أثنى عليه أيضاً.

يذكر أن محامي نيمار كشف عن عدم وجود شرط جزائي في عقده مع باريس سان يجرمان، الأمر الذي يجبر الريال على التفاوض مع النادي الباريسي للحصول على خدمات اللاعب.

إقرأ أيضا: "الكونغوليون" يعبرون إلى ربع نهائي "الشان" بثبات