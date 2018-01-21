دورتموند يرفض عرضا بقيمة 50 مليون يورو لضم أوباميانغ

أخبار الآن | دورتموند - المانيا (وكالات)

رفض بوروسيا دورتموند الألماني عرضا قدره 50 مليون يورو قدمه أرسنال الانكليزي لضم المهاجم الغابوني اوباميانغ وفق ما ذكرت مجلة المانية واستبعد اوباميانغ، هداف الدوري الالماني لكرة القدم في الموسم الماضي برصيد 31 هدفا، من فريقه في المباراتين الاخيرتين ضد فولفسبورغ وهرتا برلين ويسعى أرسنال الى التعاقد مع مهاجم لتعويض انتقال وشيك للدولي التشيلي اليكسيس سانشيز الى مانشستر يونايتد.

واوضحت كيكر في تقريرها ان دورتمود لن يقبل عرضا اقل من 60 مليون يورو للتخلي عن اللاعب الذي يرتبط بعقد معه حتى 2021.

واكد الرئيس التنفيذي لنادي دورتموند هانس-يواكيم فاتسكه لوكالة سيد الالمانية، التابعة لفرانس برس ان هناك اتصالات حاليا مع ارسنال، لكنه اشار الى ان التقارير حول قيمة الصفقة هي "شائعات" لان "الاتصال الاول لم يكن بشأن المال".

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وتردد ان والد اوباميانغ، وهو وكيل اعماله ايضا، كان في لندن هذا الاسبوع لمحاولة دفع صفقة الانتقال الى ارسنال. وكان المدير الرياضي لدورتموند ميكايل تسورك اكد الجمعة في ما يتعلق بامكانية انتقال اوباميانغ الى صفوف ارسنال "لا شيء ملموسا على الطاولة. كله كلام في الهواء".

واضاف: "نخطط لاهدافنا بوجود بيار ايميريك اوباميانغ وهناك مجال لعودته الى تشكيلة الفريق لكن المهنية يجب ان تكون الاساس وهذا يتضمن الاعتراف بانه اخطأ في مكان ما". وسجل اوباميانغ 21 هدفا في 23 مباراة هذا الموسم.

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