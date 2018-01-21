"الكونغوليون" يعبرون إلى ربع نهائي "الشان" بثبات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (هسبريس)



بعدما ودع المنتخب الوطني الملقب بـ "المرابطون" منافسات كأس أمم إفريقيا للمحليين (الشان) المنظمة في المغرب من الدور الأول، بعد خسارته في مباراته الثانية ضمن المجموعة الأولى بهدف لصفر أمام المنتخب السوداني.

في المقابل، تمكن منتخب الكونغو للاعبين المحليين من هزم نظيره البوركينابي، بحصة 2-0، على أرضية ملعب "أدرار" في أكادير، لحساب ثاني جولات المجموعة الرابعة من بطولة إفريقيا للاعبين المحليين في الدورة الخامسة

من "الشان"..

وبهذا الإنجاز، تمكن الكونغوليون من التأهل إلى دور ربع النهاية بمراكمتهم 6 نقاط من فوزين، في انتظار حسم بطاقة التأهل الإضافية عن المجموعة نفسها بين أنغولا وبوركينافاسو، عقب إقصاء المنتخب الكاميروني حسابيا من التظاهرة المقامة حاليا على أرض المغرب من تاريخ 13 يناير 2018.

الجدير بالذكر أن هذه المنافسات شهدت إعتماد "الكاف" تقنية الفيديو خلال جل منافسات بطولة إفريقيا للمحليين التي تنظم بالمغرب.. حيث أكدت اللجنة المكلفة في بلاغها أنها ستقوم بالعديد من الخطوات في الأربع سنوات المقبلة بغية إقرار نظام التحكيم بالفيديو في أحسن الظروف، حيث سيتم اعتماد طرق خاصة لتقييم أداء الحكام المكلفين بالفيديو..

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