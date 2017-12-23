"ليفربول" يحافظ على المركز الرابع بالتعادل مع أرسنال

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

خيم التعادل الايجابي بثلاثة اهداف لمثلهم على المباراة الماراثونية التي جمعت أرسنال بضيفه ليفربول، "الجمعة"، في افتتاحية منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب الامارات،

ورفع ليفربول رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع كما رفع أرسنال رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس.



خيم التعادل الايجابي بثلاثة اهداف لمثلهم على المباراة الماراثونية التي جمعت أرسنال بضيفه ليفربول، "الجمعة"، في افتتاحية منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم على ملعب الامارات .

وجاءت المباراة حماسية من الفريقين حيث تقدم ليفربول بهدف سجله فيليب كوتينيو في الدقيقة 26 صنعه المصري محمد صلاح الذي تمكن من إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 52.



وبعد أن ظن الجميع أن المباراة تسير في صالح ليفربول استطاع أرسنال أن يعود للقاء بهدف سجله أليكسيس سانشيز في الدقيقة 53 ثم أضاف جرانيت تشاكا هدف التعادل في الدقيقة 56 قبل أن يحرز مسعود أوزيل الهدف الثالث لأرسنال في الدقيقة 57، إلا أن روبرتو فيرمينو سجل هدف التعادل لليفربول في الدقيقة 71.



وعزز صلاح تصدره لقائمة هدافي الدوري الإنجليزي هذا الموسم بعد أن رفع رصيده أهدافه إلى 15 هدفاً في الدوري، كما رفع صلاح رصيده التهديفي مع ليفربول إلى 21 هدفاً في 27 مباراة لعبها مع الفريق بمختلف المسابقات المحلية والقارية.



ورفع ليفربول رصيده إلى 35 نقطة في المركز الرابع كما رفع أرسنال رصيده إلى 34 نقطة في المركز الخامس، ويعد هذا التعادل هو الثامن لليفربول هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات والخسارة في مباراتين، فيما يعد هذا التعادل هو الرابع لأرسنال هذا الموسم مقابل الفوز في عشر مباريات والخسارة في خمس مباريات.

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