البابا فرنسيس يشيد بدور المرأة في عملية السلام

أخبار الآن | روما - إيطاليا ( أ.ف.ب)



أشاد البابا فرنسيس الجمعة بالمساهمة الفريدة للمرأة في بناء عالم يكون منزلا للجميع وذلك في مناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يحييه العالم سنويا في الثامن من شهر مارس.

وقال البابا في الفاتيكان إن المرأة هي التي تجعل العالم جميلا وتحرسه وتحافظ عليه حيا ، وهي تحمل إليه النعمة التي تجعل الأشياء جديدة

وتابع "لذلك فإن حلم السلام يتحقق بالنظر إلى المرأة. وبالتالي فإن كنا نهتمُّ للمستقبل وإن كنا نحلم بمستقبل سلام، ينبغي علينا أن نفسح المجال للمرأة".

ويحيي العالم اليوم العالمي للمرأة سنويا بأنشطة مختلفة في مختلف الدول التي يشهد بعضها مسيرات أو اضرابات.



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