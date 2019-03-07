انفجار قرب تجمع سياسي في كابول

أخبار الآن | كابول - أفغانستان (أ ف ب)

وقع انفجار بالقرب من تجمع سياسي كبير في غرب العاصمة الأفغانية كابول ما تسبب بتوقف الحفل الذي كان يُنقل مباشرة على الهواء وهرب المشاركون فيه بسرعة، ومن بينهم مسؤولون في الحكومة وسياسيون، فيما لم يُعرف بعد عدد الضحايا.

وبحسب لقطات بثها التلفزيون مباشرة لدى وقوع الانفجار، فقد دعا المتحدّث باسم البرلمان محمد يونس قانوني إلى الحفاظ على الهدوء.

لكن بعد دقائق، سُمع دوي انفجار آخر ما دفع المشاركين إلى الفرار. وقطع البثّ المباشر بعد ذلك بقليل.

ووقع الانفجار خلال إحياء الذكرى الرابعة والعشرين لوفاة القائد الهزارة عبد العلي مازاري، شارك به سياسيون بارزون في البلاد، من بينهم رئيس الحكومة عبد الله عبد الله والرئيس الأفغاني السابق حميد كرزاي.

هذا ولم تتبنَّ أي جهة الانفجار بعد، وهو يأتي فيما تعقد في قطر منذ عدة أيام مفاوضات بين طالبان والولايات المتحدة، بهدف التوصل إلى سلام في أفغانستان.

وآخر اعتداء ضخم وقع في كابول في كانون الثاني/يناير استهدف مجمّعا محصّنا في العاصمة تبنته طالبان.

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