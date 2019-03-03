نائب إيراني يكشف التنصت على ظريف

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

قال عضوُ البرلمان الإيراني علي رضا رحيمي إن البريدَ الإلكتروني الذي أرسله وزيرُ الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إلى الرئيس حسن روحاني، بإعلانِ استقالتِه من منصبِه تعرضَ للتنصُت..

رحيمي قال إن ظريف علِمَ بالتنصُت على رسالتِه الإلكترونية والسرية إلى الرئيس، وتسريبِها لوسائلِ الإعلام، لكنه لم يقُل شيئاً، مشيراً إلى أن ظريف أشارَ ضمناً إلى القضية خلال لقاءٍ جمعه بأعضاءِ كتلةِ "الأمل" الإصلاحية في البرلمانِ الإيراني.



وكان موقع "راه دانا"، وهو من المواقع التابعة لوكالة "تسنيم"، المنبر الإعلامي لجهاز استخبارات الحرس الثوري، نشر في وقت سابق نص استقالة ظريف، وقال إن "النص تعرض للتشويه"، ما فهم من خبر الموقع أن نص الاستقالة صحيح مع بعض "التشويه"

وبدا من نص الاستقالة المنشور، امتعاض ظريف الواضح من "عدم احترام موقعه" كوزير للخارجية خلال زيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد لطهران، إذ وجه لوماً للرئيس الإيراني، لعدم اطلاعه على زيارة الأسد، رغم المسافة التي لا تتجاوز سوى 5 دقائق بين مكاتبهما.

كما أن ظريف كان يشير في النص إلى أهمية حضوره في الاجتماع، حتى لو اقتصر على التقاط الصور، بحسب الموقع المقرب من "الحرس الثوري".

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