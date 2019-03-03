ترامب: لا مستقبل لكوريا الشمالية مع السلاح النووي

أخبار الآن | واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية (رويترز)

اعتبر الرئيسُ الأمريكي دونالد ترامب أن كوريا الشمالية ينتظرُها مستقبلُ اقتصادي مُشرق، في حالِ تم التوصل لاتفاقٍ معها، لكن مستقبلها الاقتصادي سيكونُ على العكس مع امتلاكِها أسلحةًً نووية.

ترامب أضاف خلال مؤتمرٍ لناشطين محافظين أن العلاقةَ مع كوريا الشمالية تبدو "قوية جداً"، مؤكداً أن بلاده وكوريا الشمالية تعتزمانِ مواصلة المحادثات ولكنهما لم تحددا الموعدَ الذي قد تعقدُ فيه جولةًً ثالثة.

ترامب قال في مؤتمر لناشطين محافظين إن كوريا الشمالية ينتظرها مستقبل مذهل ومشرق إذا أبرمت اتفاقا ولكن لن يكون لها أي مستقبل اقتصادي إذا كانت تملك أسلحة نووية".

وعقد ترامب مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون لقاء ثانياً في فيتنام تم اختصاره بعد إخفاقهما في التوصل لاتفاق بشأن حجم تخفيف العقوبات الذي ستحصل عليه كوريا الشمالية، مقابل اتخاذها خطوات للتخلي عن برنامجها النووي الطموح.

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