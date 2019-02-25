ترامب يتوقع قمة واتفاقا مع الصين

أخبار الآن | واشنطن - الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه يتوقع "قمة للتوقيع على اتفاق" مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن التجارة، إذ إن المفاوضين "قريبون جدا" من التوصل إلى اتفاق.



وقرر ترامب تأجيل الزيادة الكبيرة في الرسوم على ما قيمته 200 مليار دولار من السلع الصينية والتي كانت مقررة في الأول من آذار/مارس، بسبب ما وصفه بالتقدم في المحادثات التي دامت أربعة أيام.

وصرح ترامب أنه يتوقع أن يستأنف مفاوضو التجارة عملهم بسرعة وستُعقد قمة أخرى.

وقال في اجتماع مع محافظي ولايات أميركية "سنعقد قمة للتوقيع (على اتفاق). ولذلك نأمل في أن نكمل ذلك. ولكننا نقترب جدا جدا" من ذلك".

وصرح ترامب الأسبوع الماضي أنه يتوقع لقاء الرئيس الصيني في منتجع مارا لاغوا في فلوريدا في آذار/مارس.

وبعد فرض رسوم جمركية متبادلة على ما يزيد عن 300 مليار دولار من السلع بينهما، أعلن ترامب وشي في كانون الأول/ديسمبر هدنة في النزاع واتفقا على تعليق فرض مزيد من الرسوم الانتقامية لفترة 90 يوما.

وقال ترامب خلال عشاء في البيت الأبيض على شرف حاكمي الولايات "إذا سارت الأمور بشكل جيد، سيكون لدينا أخبار مهمة جدا في الأسبوع أو الأسبوعين القادمين".

اقرأ المزيد:

ترامب يتفق مع كيم بشأن "وقف اختبار الاسلحة"