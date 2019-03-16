بيونغ يانغ قد تعلق المحادثات مع واشنطن!

أخبار الآن | سيول – كوريا الجنوبية (رويترز)

قال دبلوماسي كبير يوم الجمعة إن كوريا الشمالية تفكر في تعليق المحادثات مع الولايات المتحدة وقد تعيد التفكير في تجميد التجارب الصاروخية والنووية ما لم تقدم واشنطن تنازلات.

نائب وزير الخارجية الكوري الشمالي تشوي سون هوي ألقى باللوم على كبار المسؤولين الأمريكيين في انهيار قمة الشهر الماضي بين كيم والرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هانوي، مؤكداً عدم وجود نية لدى بلاده للاستسلام لمطالب الولايات المتحدة بأي شكل من الأشكال، وعدم رغبتها بالدخول في مفاوضات من هذا النوع.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إن الولايات المتحدة ترغب في مواصلة المحادثات مع كوريا الشمالية وإنها "لديها كل التوقعات" بأن زعيمها كيم جونغ أون سوف يلتزم بتعهداته بعدم استئناف التجارب النووية والصاروخية.

ولم يعط بومبيو أي إشارة إلى استعداد الولايات المتحدة لتخفيف موقفها في مطالبة كوريا الشمالية بالتخلي عن أسلحتها النووية.

وانهارت قمة ترامب - كيم الثانية بسبب الخلافات حول مطالب الولايات المتحدة لبيونغ يانغ بنزع السلاح النووي ومطالبة كوريا الشمالية بالتخفيف الشديد من العقوبات الدولية المفروضة على تجاربها النووية والصاروخية، والتي اتبعتها لسنوات في تحد لقرارات مجلس الأمن الدولي.

وقال تشوي إن بومبيو ومستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون "خلقا جواً من العداء وعدم الثقة، وبالتالي أعاقا الجهد البنّاء للمفاوضات بين الزعماء الأعلى لكوريا الشمالية والولايات المتحدة".

ونقلت وكالة تاس عن تشوي قوله إن كيم سيعلن قريباً عن موقفه من محادثات نزع السلاح النووي والخطوات المقبلة لكوريا الشمالية. برس.

ونقلت أسوشيتد برس عن تشوي قوله "أريد أن أوضح أن الموقف الشبيه بالعصابات في الولايات المتحدة سيعرض الوضع في النهاية للخطر".

ومع ذلك، أضاف: "العلاقات الشخصية بين الزعيمين الأعلى لا تزال جيدة والكيمياء رائعة بشكل غامض.

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