واشنطن تكشف عن تحركات عسكرية ضد مادورو

أخبار الآن | واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)



أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون أمس الأحد، أنّ عسكريين في الجيش الفنزويلي يتواصلون مع أعضاء البرلمان حول كيفية دعمهم للمعارضة.

بولتون لم يصل إلى حد توقع إطاحة الرئيس نيكولاس مادورو، لكنه أكّد أنّ الزخم في مصلحة خوان غوايدو رئيس البرلمان, الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة في نهاية يناير واعترف به حوالي خمسين بلداً.

وقال بولتون في مقابلة مع قناة "إيه ي سي" إن "هناك محادثات لا تحصى جارية بين أعضاء في البرلمان وعناصر في الجيش في فنزويلا، حول ما الذي يمكن أن يحدث وكيف يمكنهم التحرك لدعم المعارضة".

ويأتي إعلان بولتون غداة احتشاد الآلاف في كراكاس في تظاهرات ضد مادورو وانقطاع كبير في الكهرباء أغرق كراكاس ومعظم مدن البلاد في الظلام منذ أربعة أيام.

وقال بولتون إنّ من المهم الأخذ في الاعتبار أن نظام مادورو امتنع عن توقيف غوايدو.

وأضاف "ثمة سبب واحد لذلك هو أن مادورو يخشى إذا أعطى هذا القرار، ألا يتم تنفيذه" من قبل قوات الأمن.

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