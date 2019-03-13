انهيار ثلجي يودي بحياة متسلقين في بريطانيا

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (أ.ف.ب)

ذكرت الشرطة البريطانية الأربعاء أن 3 متسلقين لقوا حتفهم في انهيار ثلجي على جبل "بن نيفيس" أعلى جبل في البلاد.

وحدث الانهيار الثلجي قبل ظهر الثلاثاء، بقليل على الجبل الذي يبلغ ارتفاعه 1345 مترا ويقع في سلسلة جبال جرامبيان، قرب بلدة فورت وليام بغرب اسكتلندا.

ورد في بيان الشرطة "ببالغ الحزن يمكننا تأكيد وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين"، وتم تأكيد وفاة شخص ثالث لاحقا.

وقالت رئيسة وزراء اسكتلندا، نيكولا ستيرجن، في تغريدة "أنباء مأساوية للغاية ... قلبي مع الضحايا والمصابين".

وكانت امرأة قد لقيت حتفها إثر سقوطها من ارتفاع 500 قدم على جبل بن نيفيس، في أول أيام العام الحالي.

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