إثيوبيا سترسل صندوقي الطائرة المنكوبة الأسودين إلى أوروبا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

أكد متحدّث باسم شركة الخطوط الإثيوبية أن إثيوبيا سترسل الصندوقين الأسودين لطائرة بوينع 737 ماكس 8 التي تحطّمت في أديس ابابا إلى أوروبا ليتم تحليل بياناتهما ، وفقاً لوكالة فرانس برس

وأكدت شركة الطيران في وقت سابق أن إثيوبيا لا تملك المعدات المناسبة لتحليل محتوى الصندوقين. ، وكان قد عثر الاثنين على الصندوقين، الأول يحتوي على البيانات التقنية للرحلة والثاني على محادثات قمرة القيادة.

ومعرفة محتواهما تسمح بالإجابة عن التساؤلات العديدة المطروحة حول العالم بشأن أسباب تحطّم بوينغ 737 ماكس 8 التي اشترتها الخطوط الإثيوبية حديثاً، والتي سقطت في حقل على بعد 60 كيلومتراً شرق أديس أبابا.

وحظرت العديد من الدول طائرة 737 ماكس 8 من مجالها الجوي في أعقاب مأساة الأحد التي تشكّل ثاني تحطّم لطائرة من هذا النوع من تصنيع شركة بوينغ الأميركية خلال بضعة أشهر.

وفي ظروف مشابهة، تحطّمت 737 ماكس 8 التابعة لشركة "لايون اير" الإندونيسية بعد دقائق من تحليقها ما أدى إلى مقتل 189 شخصاً كانوا على متنها.

وأكد تيوولدي الذي تحدّث عن "أوجه شبه مهمة" بين الكارثتين، أن الطيارين التابعين للخطوط الإثيوبية تلقيا دورات تدريب خاصة بطائرة 737 ماكس 8، بعد حادثة "لايون اير".

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