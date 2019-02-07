ماي تتعهد بتنفيذ خروج بريطانيا في موعده

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

تعهدت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي بتنفيذ اتفاق بريكست في موعده المقرر 29 مارس/أبريل المقبل.



تصريحات ماي جاءت لتحسم ملف بريكست بعد توقع أحد المسؤولين البريطانيين تأخير موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.



وتتجه تيريزا ماي إلى بروكسل الخميس في ظل استبعاد أن يقدم الاتحاد الأوروبي أي تنازلات عن الاتفاق الموجود حاليا.

وكانت ماي قد تلقت هزيمة كبيرة في مجلس العموم، بعد أن رُفض اتفاق الخروج الذي توصلت إليه مع الاتحاد الأوروبي بأغلبية كبيرة، في أكبر هزيمة برلمانية تتلقاها حكومة في تاريخ البلاد.

وصوت 432 نائبا برفض الاتفاق، مقابل موافقة 202 فقط عليه، ويعني هذا عدم تطبيق الاتفاق الذي كان يعد لخروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية في 29 مارس/آذار المقبل.

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