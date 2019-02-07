بومبيو :على مادورو السماح بوصول المساعدات

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة - (وكالات)

اتهم وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، نظامَ نيكولاس مادورو بمنع المساعدات الإنسانية من دخول فنزويلا، خصوصاً تلك التي أرسلتها الولايات المتحدة بالتنسيق مع معسكر "الرئيس الانتقالي" خوان غوايدو.

وكتب بومبيو على تويتر إن الشعب الفنزويلي بحاجة ماسة إلى مساعدة إنسانية، وتحاول الولايات المتحدة ودول أخرى مساعدته، لكن جيش فنزويلا بأمر من مادورو يمنع نقل المساعدات.

وأضاف: "على نظام مادورو أن يسمح بوصول المساعدات إلى الشعب الجائع".

ويحاول غوايدو، الذي اعترفت به 40 دولة، بينها الولايات المتحدة رئيساً انتقالياً لفنزويلا، تنظيم وصول هذه المساعدة الدولية. لكن رئيس الدولة، نيكولاس مادورو، يرفض ذلك، معتبراً أنها تمهد لتدخل عسكري خارجي.

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