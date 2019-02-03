تحذيرات من زيادة الإرهاب في بوركينا فاسو

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

حذر تقرير أمريكي من أن زيادة النشاطات الإرهابية في بوركينا فاسو، غرب أفريقيا، مثل هجمات تنظيمي بوكو حرام وداعش، تهدد أمنها وأمن الدول المجاورة.



وأضاف التقرير أن الفقر، والجهود غير الفعالة لمكافحة الإرهاب المحلي، ونقص الخدمات الحكومية الأساسية، رفعت معدلات النشاطات الإرهابية في بوركينا فاسو.



وقال التقرير الذي نشرته مجلة "فورين بوليسي" إنه "بسبب تزايد العنف، ظهرت حاجة ملحة إلى جهد دولي أكثر شمولاً لمكافحة الإرهاب في بوركينا فاسو، ومنعه من الانتشار إلى الدول المجاورة، مثل بنين، وغانا، وتوغو".

وقعت عدة حوادث إرهابية بارزة في بوركينا فاسو، شملت اختطاف وقتل كندي كان يعمل في شركة تعدين، واختطاف اثنين من العاملين في المجال الإنساني.



وأشار التقرير إلى تسلل جماعات من تنظيم بوكو حرام من مالي المجاورة، بالإضافة إلى ظهور مقاتلين ينتمون لداعش قبل عام تقريبا ما أدى إلى زيادة الاضطراب في بوركينا فاسو.

وطالب التقرير المجتمع الدولي بالتحرك وتقديم المساعدات لمنع انتشار الإرهاب إلى دول أفريقية أخرى.





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