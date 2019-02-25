إعادة انتخاب ماكي سال رئيساً للسنغال

أخبار الآن | دكار - السنغال (أ ف ب)

أعلن رئيس الوزراء السنغالي محمد بن عبد الله ديون فوز الرئيس ماكي سال بولاية رئاسية ثانية بنسبة "57% على الأقل" من الأصوات في الجولة الاولى من الانتخابات الرئاسية.

وجاء الإعلان وسط هتافات أنصاره الذين تجمعوا في المقر، ومن غير المتوقع الإعلان عن النتائج الرسمية على المستوى الوطني بحلول منتصف ليل الجمعة كأبعد تقدير.

وقال ديون عند منتصف الليل في مقر التحالف الرئاسي في دكار "النتائج تسمح لنا بالقول بأنه علينا التوجه بالتهنئة الى الرئيس ماكي سال على إعادة انتخابه".

وفي حال عدم حصول أي من المرشحين على أكثر من 50 بالمئة من الأصوات سيتم الدعوة لجولة ثانية في 24 آذار/مارس.

وقبيل تصريحات ديون، كان المنافسان الرئيسيان لـ "سال" قد حذرا من استباق إعلان الفوز.

وقال رئيس الحكومة السابق إدريسا سك الذي يترشح للمرة الثالثة في انتخابات رئاسية "في هذه المرحلة، يتم الاعلان عن جولة ثانية، والنتائج التي تم جمعها حتى الآن تسمح لنا بقول ذلك".

وأضاف النائب عثمان سونكو الذي خاض الانتخابات أيضاً، في مؤتمر صحافي مشترك " في المرحلة الحالية لفرز الاصوات، لا يمكن لأي مرشح، وأشدد أي مرشح وأنا منهم، إعلان الفوز في الانتخابات الرئاسية".

وتظهر النتائج الأولية أن سيك وسونكو هما المرشحان الوحيدان اللذين لهما فرصة بلوغ الجولة الثانية، مع تقدم الرئيس المنتهية ولايته في العديد من المراكز الانتخابية، وفق النتائج الأولية التي أعلنتها مساء وسائل إعلام محلية.

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