الصين تواصل سلسلة انتهاكاتها للإيغور

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أسيل تفّال)

في جديد قمع السلطات الصينية لأقلية الإيغور المسلمة، تقوم بكين بإرسال الإيغور الى سجون جديدة في محاولة للتغلب على مشكلة الاكتظاظ الهائل في معسكرات الاعتقال بإقليم شينجيانغ.. التفاصيل مع الزميل سعد النعواشي

تقارير دولية كشفت أن الصين بدأت بنقل أعداد من المعتقلين في معسكرات إعادة التأهيل بشينجيانغ إلى سجون منغوليا الداخلية ومقاطعة سيتشوان.

مسؤولون من داخل السجون أكدوا أن المعتقلين نُقلوا إلى السجنين في وقت مبكر من أغسطس العام الماضي، لكنهم لم يكونوا متأكدين تماماً ما إذا كانوا قد نُقلوا بشكل دائم إلى السجنين أو احتُجزوا هناك مؤقتًا قبل نقلهم إلى مكان آخر.

هذه التصريحات تأتي عقب التقارير التي نشرها مركز الأبحاث الإيطالي "سينسور"، الذي كشف عن عمليات نقل سرية لما يقارب الخمسمئة ألف مسلم من أقلية الإيغور إلى سجون جديدة.

ومع تزايد الإدانة العالمية لمعسكرات الاعتقال والانتهاكات التي ترتكبها الصين بما في ذلك عدمُ السماح بدخول مراقبين دوليين إلى شينجيانغ،

فرئيس جمعية الإيغوريين المنفيين، ومقرها ألمانيا، دعا المجتمع الدولي للتدخل ومطالبة الصين بالكشف عن العدد الإجمالي للمعتقلين إضافة إلى مواقع السجون.

معتقلو الإيغور فاق عددهم المليوني شخص، وعمليات النقل السرية، تضيف أعدادا جديدة إلى المواقع التي يتم نقل المعتقلين إليها، دون معرفة مصيرهم أو ما يواجهون من انتهاكات داخل المعتقلات.

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