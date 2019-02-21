الملحق العسكري الفنزويلي بالأمم المتحدة يعترف بغايدو رئيساً

أخبار الآن | نيويورك - الولايات المتحدة ( وكالات )

قال مستشار الأمن القومي الأميركي أمس الأربعاء إن الملحق العسكري الفنزويلي بالأمم المتحدة اعترف بخوان غايدو رئيسا مؤقتا للبلاد وهو ما يزيد الضغط على رئيس فنزويلا نيكولاس مادورو.

وقال مستشار الأمن القومي جون بولتون في تغريدة على موقع "تويتر": "الملحق العسكري الفنزويلي بالأمم المتحدة الكولونيل بيدرو شيرينوس أعلن اعترافه الرسمي بخوان غايدو رئيسا مؤقتا لفنزويلا".

من جهة ثانية، دعت فنزويلا هذا الأسبوع حوالي 50 دولة إلى دعمها في مطالبتها الأمين العام للأمم المتحدة وقف كل تهديد باستخدام القوة ضدها، بحسب رسالة حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منها الأربعاء.

وتأتي هذه البادرة الفنزويلية بعد تشكيل مجموعة الأسبوع الماضي لدول أعضاء في الأمم المتحدة بهدف الدفاع عن ميثاق الأمم المتحدة التي اعتبرتها هذه الدول موضع انتهاك في ملف فنزويلا.

وكرر الرئيس الأميركي في الأسابيع الأخيرة أن "جميع الخيارات" قائمة بشأن فنزويلا مع تفضيله "عملية انتقال سياسي".

وواشنطن التي اعترفت بالمعارض خوان غوايدو رئيساً لفنزويلا بالوكالة، تلقى دعماً من حلفائها ولا سيما معظم دول الاتحاد الأوروبي.

وكرر الرئيس الأميركي في الأسابيع الأخيرة أن "جميع الخيارات" قائمة بشأن فنزويلا مع تفضيله "عملية انتقال سياسي".

وواشنطن التي اعترفت بالمعارض خوان غوايدو رئيساً لفنزويلا بالوكالة، تلقى دعماً من حلفائها ولا سيما معظم دول الاتحاد الأوروبي.

ومشروع الرسالة الموجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة انطونيو غوتيريس ورئيسة الجمعية العامة ماريا فيرناندا اسبينوزا، يؤكّد ثقة الموقّعين في قدرة غوتيريس على العمل "ليس فقط على حل سياسي بين الفنزويليين بل أيضا على وقف كافة الدعوات لحل عسكري للوضع الحالي في فنزويلا".

وقالت فنزويلا للدول الـ46 إنه يمكنها تقديم تعديلات لمشروع الرسالة طالبةً منها توقيعها بحلول مساء الخميس.

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