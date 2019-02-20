معضلة زوجة مقاتل داعش الأمريكية.. هل يحق لها العودة؟

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة ( وسائل إعلام )

* "عروس داعش" هدى مثنى ، 24 عاما ، كتبت رسالة تتوسل فيها لـلعودة إلى الولايات المتحدة

* محاميها حسن شبلي شارك رسالتها المكتوبة بخط اليد .

* هدى تقول بأن الأمومة ورؤية الدماء عن قرب قد غيراها.

* كتبت هدى "أدركت كيف أنني لم أقدر أو ربما حتى أفهم حقاً مدى أهمية الحريات التي لدينا في أمريكا. أنا أفعل الآن"

* غادرت هدى ، ألاباما في عام 2014 للانضمام إلى داعش في سوريا عندما كان عمرها 19 عامًا.

* تزوجت هدى مرتين من مقاتلين في داعش وقد قتلا وتعيش الآن في مخيم للاجئين السوريين مع ابنها البالغ من العمر 18 شهراً.

وسائل الإعلام الأمريكية منشغلة بالحديث عن قضية " هدى مثنى " الملقبة اليوم بعروس داعش ، وهي الشابة الأمريكية التي غادرت بلادها في عام 2014 عندما كان عمرها 19 عاماً للانضمام لتنظيم داعش في سوريا، هي اليوم نادمة وترجوا من الحكومة الأمريكية أن تغفر لها وتعيدها إلى أراضيها مع ابنها الذي أنجبته من أحد مقاتلي داعش . فهل يحق لها العودة ؟

الولايات المتحدة، أعلنت أنها تدرس القضية وقال المتحدّث باسم وزارة الخارجية الأمريكية روبرت بالادينو للصحافيين الثلاثاء إنّ "وضع المواطنين الأمريكيين، المحتجزين في سوريا هي قضية بالغة التعقيد ونحن ندرس هذه الحالات لفهم التفاصيل بشكل أفضل".

القانون الأمريكي يكفل لجميع مواطنيه حتى الإرهابيين حق العودة إلى بلادهم متى شاؤوا ، بحيث تتم محاكمتهم على الأراضي الأمريكية وتفيذ العقوبة فيها .

و حتى اليوم لم تتواصل السلطات الأمريكية مع هدى لكنها تمكنت من الحديث للعديد من وسائل الإعلام البريطانية والأمريكية و صرحت بأن مشاهد الدم التي شاهدتها في سوريا والعراق ، أيقظتها من غفلتها و أنها خائفة اليوم على مصير طفلها .

وكانت مثنى قد اشتهرت بتحريضها على سفك دماء الأمريكيين ،لكنها اليوم تتوسل للعودة للولايات المتحدة الأمريكية، قائلة بأنها تغيرت وأنها كانت ضحية لعملية غسل للدماغ قام بها التنظيم الإرهابي داعش .

وقالت هدى، فى مقابلة مع صحيفة الجارديان :"أدركت أنني ارتكبت خطأ كبيرا، وأعرف أننى أفسدت مستقبلي ومستقبل ابني وأنا نادمة بشدة، فسنواتي الأربع الأخيرة مع الجماعة الإرهابية كانت تجربة مؤلمة، كنا نموت من الجوع لدرجة جعلتنا نأكل العشب".

حسن شبلي محامي مثنى، عبر عن استيائه لعدم قيام مسؤولي الحكومة الأمـريكية بمقابلة موكلته بعد.

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وقال شبلي "إنها حقا معضلة، أن تقوم (نيويورك) التايمز والغارديان وإيه.بي.سي نيوز بلقائها ومقابلتها فيما الحكومة لم تتمكن من القيام بذلك".

وقال أمام وسائل الإعلام إن والدي هدى يعانيان كما تعاني ابنتهما من الظروف الصعبة في مخيمات اللاجئين ، وهي بحاجة للعودة.

وطالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ليل السبت من حلفاء بلاده الأوروبيين "استعادة أكثر من 800 مقاتل من تنظيم داعش، في سوريا، ومحاكمتهم".

لكن الدول الأوربية لا تزال تبحث في أوضاع مقاتلي داعش الذين يحملون جنسياتها ، خوفاً من التهديد الأمني الذي قد يشكلونه عليها.

مصدر الصور : cnn+ dailymail

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