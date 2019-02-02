قتيل و5 جرحى في هجوم على قاعدة لقوات الباسيج في إيران

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ.ف.ب)

قُتل أحد عناصر حرس الثورة الإيراني وأصيب خمسة آخرون بجروح في هجوم مسلح وقع في جنوب شرق البلاد السبت، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وأفادت الوكالة أن المسلحين هاجموا مركزا لقوات الباسيج شبع العسكرية في مدينة نيكشهر.

وقال نائب عام نيكشهر محسن غولمحمدي لـ"وكالة نادي المراسلين الشباب للأنباء" شبه الرسمية إن مرتضى علي محمدي قتل في الحادثة وتم نقل المصابين الخمسة بجروح خطيرة إلى المستشفى.

وأعلن "جيش العدل" المدرج على اللائحة السوداء في إيران، مسؤوليته عن الهجوم على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووصفت وسائل الإعلام الرسمية الهجوم بأنه "إرهابي" دون أن تحمل أي جهة المسؤولية عنه.

وتشكل "جيش العدل" في 2012 ليخلف حركة "جند الله" التي شنت تمردا داميا ضد أهداف إيرانية خلال العقد المنصرم.

وتبنى "جيش العدل" تفجيرين وقعا الأربعاء وأسفرا عن إصابة عدة عناصر شرطة في مدينة زهدان، عاصمة المحافظة.

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