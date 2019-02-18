باكستان تستدعي سفيرها في الهند للتشاور

أخبار الآن | إسلام أباد – باكستان (رويترز)

استدعت باكستان اليوم الإثنين سفيرها لدى الهند لإجراء مشاورات على خلفية توترات متصاعدة بين البلدين الجارتين.

وكتب المتحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية محمد فيصل، على حسابه بـ "تويتر" إن بلاده استدعت مفوضها السامي في الهند لإجراء مشاورات، مؤكداً أنه غادر نيودلهي هذا الصباح.

وكانت الهند قد استدعت سفيرها في باكستان، الأسبوع الماضي؛ لمناقشة العلاقات الباكستانية في أعقاب تفجير انتحاري في منطقة كشمير المتنازع عليها.

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