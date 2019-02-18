مسلحون يقتلون 4 جنود في الهند

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أعلن مسؤولُ في الشرطة الهندية مقتل أربعة جنود في مواجهاتٍ مع مسلحين في ولاية كشمير، بعد أربعة أيام على هجوم انتحاري أسفر عن مقتل واحدٍ واربعين شخصا من أفراد القوات الخاصة.

وتتزامن هذه الحادثة مع شنِ القوات الهندية عملية بحث واسعة للعثورِ على المسلحين الذين يشتبه بأنهم دبروا الهجومَ الانتحاري.

وقال مسؤول كبير في الشرطة لوكالة فرانس برس طالبا عدم كشف هويته "قتل أربعة جنود وجرح آخر في إطلاق النار".

وأوضح أن العسكريين الهنود أطلقوا عيارات تحذيرية لكن المسلحين ردوا، ما أدى إلى تبادل كثيف لإطلاق النار.

وتتهم الهند باكستان بتدريب وتسليح عناصر مقاتلة في كشمير بينما تصر إسلام أباد على أنها لا تقدم سوى دعم دبلوماسي ومعنوي لحق كشمير في تقرير مصيرها.

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