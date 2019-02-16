معاودة الحوار بين موسكو ولندن بعد انقطاع دام 11 شهرا

أخبار الآن | ميونخ - ألمانيا (أ.ف.ب)

التقى مسؤولون في الحكومتين البريطانية والروسية في ألمانيا، في مؤشر على استئناف رسمي للحوار على أعلى مستوى بين لندن وموسكو بعد تجميد علاقاتهما الدبلوماسية في اذار2018 اثر قضية سكريبال.

وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان ان وزير الدولة للشؤون الاوروبية آلان دنكن ونائب وزير الخارجية الروسي فلاديمير تيتوف أجريا محادثات على هامش مؤتمر ميونيخ للامن.

وخلال المحادثات، اكد دنكن ان الخلافات بين الدولتين مازالت "عميقة" وطالب روسيا ب"اختيار طريق مختلف" والعمل "كشريك مسؤول"، وفقا لما ذكرته الوزارة.

وكرر دنكن "الموقف الثابت للمملكة المتحدة وحلفائها حيال استخدام روسيا غير المسؤول للأسلحة الكيميائية في سالزبري".

في الرابع من اذار/مارس 2018، تم استهداف الجاسوس المزدوج الروسي السابق سيرغي سكريبال في سالزبري في جنوب غرب انكلترا وابنته يوليا بسم الاعصاب السوفياتي الصنع "نوفيتشوك". وقد تعافيا بعد دخولها المستشفى لعدة أسابيع في حالة حرجة.

واتهمت لندن موسكو بأنها مسؤولة عن محاولة التسمم، وأعلنت تجميد العلاقات الثنائية وطرد 23 دبلوماسيا روسيا.

في 14 اذار/مارس، أعلنت رئيسة الوزراء تيريزا ماي تعليق "جميع الاتصالات الثنائية رفيعة المستوى".

ردا على ذلك، أمر الكرملين بطرد دبلوماسيين بريطانيين ووقف أنشطة المجلس الثقافي البريطاني في روسيا.

وطلب دنكن من تيتوف ان ترد روسيا على "مخاوف المجتمع الدولي" بشأن عدة مواضيع، وضمنها "أنشطتها المزعزعة للاستقرار" في أوكرانيا و"اضطهاد المغايرين جنسيا" في الشيشان.

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