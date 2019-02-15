انهيارات تضرب كاليفورنيا الأمريكية بعد العاصفة

أخبار الآن | كاليفورنيا الولايات المتحدة الأمريكية (رويترز)

ضربت عاصفة جوية شمال ولاية كاليفورنيا الأمريكية، أعقبها انهيارات أرضية طينية، بحسب خبراء الأرصاد الجوية الأمريكيين .

وتتجه العاصفة شرقاً بالقرب من هاواي، وقد أغرقت السيارات وغمرت كروم العنب، وأجبرت مئات من سكان كاليفورنيا على إخلاء منازلهم هرباً من خطر حدوث انهيارات طينية.

ومن بين أكثر المناطق تضررا منطقة كاليفورنيا الشمالية حيث تتعرض الامطار لاجتياح رياح تصل سرعتها الى 75 ميلا في الساعة (120 كيلومترا في الساعة) وهي تجتاح أجزاء من بلد النبيذ في مقاطعة سونوما.

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