واشنطن: النظام الإيراني هو الخطر الأبرز في المنطقة

أخبار الآن | دبي - الامارات العربية المتحدة (وكالات)

قال مسؤول في الخارجية الأمريكية إن النظام الإيراني هو الخطر الأبرز في منطقة الشرق الأوسط.



وأكد المسؤول الأمريكي في تصريحات صحفية من واشنطن أن إيران تؤدي دورا رئيسا في زعزعة استقرار المنطقة، وبخصوص سوريا قال المسؤول إن واشنطن ليس لديها جدول زمني محدد لسحب قواتها.

و تأتي تصريحات المسؤول الأمريكي بعد قليل من بيان للخارجية الأمريكية أكد أن وزيرها مايك بومبيو سيبدأ جولة في الشرق الأوسط يوم 8 كانون الثاني/يناير المقبل وتستغرق ثمانية أيام يزور خلالها عمان والقاهرة والمنامة وابوظبي والرياض ومسقط واخيرا الكويت.

وسيبحث بومبيو النزاع السوري خلال جولته في عمان والرياض على ما أفادت الخارجية الاميركية.

و على جدول أعمال محادثات الوزير الاميركي في أبوظبي والرياض ومسقط والكويت أيضا الحرب في اليمن حيث دخل وقفٌ لإطلاق النار حيز التنفيذ في مدينة الحديدة بين ميليشيات الحوثي وقوات الشرعية اليمنية إثر محادثات سلام جرت في السويد.





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