موجة صقيع قاتلة تضرب ولايات أمريكية

أخبار الآن | دبي – الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

يعيش عشرات الملايين في الولايات المتحدة أجواء طقس سيء للغاية أودى بحياة 7 أشخاص، على الأقل.

وقد أعلنت حالة الطوارئ في ولايات وسكنسن وميتشغان وإلينوي.

وضرب الطقس السيء ولايات أخرى غير معتادة على الأجواء الباردة، منها مسيسيبي وألاباما، التي تعاني من ظروف صعبة.

وألغت السلطات آلاف الرحلات الجوية، ومن المتوقع استمرار الاضطرابات في حركة السفر.

ويتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن شيكاغو، وهي واحدة من أكثر المدن الأمريكية ازدحاماً، يمكن أن تصبح أكثر برودة من القارة القطبية الجنوبية في الأيام المقبلة.

وألغت السلطات آلاف الرحلات الجوية، ومن المتوقع استمرار الاضطرابات في حركة السفر.

وظلت الملاجئ الدافئة مفتوحة، بينما أخذت الشرطة تبحث عن الأشخاص الأكثر عرضة للخطر في هذه البرودة.

وحذرت إيمي سيلي، وهي من خبراء الأرصاد الجوية، سكان شيكاغو من استمرار الطقس السيء، وطالبتهم بالبقاء في منازلهم قدر المستطاع وعدم الخروج إلا للضرورة.

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