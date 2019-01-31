ترامب: قادة المخابرات الأمريكية سلبيون

أخبار الآن | واشنطن – الولايات المتحدة الأمريكية (وكالات)

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كبار قادة أجهزة المخابرات بالولايات المتحدة "بالسلبية والسذاجة الشديدة" بشأن إيران

كما رفض تقديراتهم بشأن التهديد الذي تشكله كوريا الشمالية بعد يوم من معارضتهم لآرائه في شهادة بالكونغرس.

وقال ترامب على تويتر إنه يبدو أن العاملين في المخابرات سلبيون وسذج للغاية فيما يتعلق بالمخاطر من إيران، واصفاً إياهم بـ المخطئين

وكان ترامب قد بدأ انتقاد أجهزة المخابرات الأميركية قبل توليه الرئاسة.

تعليقات ترامب أثارت انتقادات من بعض رفاقه الجمهوريين في الكونغرس الذين قدم بعضهم تشريعاً من شأنه أن يخالف سياسات ترامب بشأن الأمن القومي، وذلك في انفصال غير مألوف عن سياسات زعيم حزبهم.

وأبلغ رؤساء أجهزة المخابرات الأميركية لجنة في مجلس الشيوخ يوم الثلاثاء بأن التهديد النووي الذي تشكله كوريا الشمالية لا يزال قائماً وبأن إيران لم تتخذ خطوات في سبيل صنع قنبلة نووية، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع تقديرات ترامب بشأن هذين البلدين.

واستشهد ترامب بإطلاق صواريخ إيرانية

وأضاف ترامب أنه "ربما يتعين على (رجال) المخابرات العودة مجدداً إلى صفوف الدراسة

ولم تتفق تقديراتهم أيضاً مع تأكيدات أخرى لترامب منها ما يتعلق بالتهديد الروسي للانتخابات الأميركية والتهديد الذي يشكله تنظيم داعش في سوريا والتزام كوريا الشمالية بنزع الأسلحة النووية.

اقرأ أيضا:

ترامب: الكفاح من أجل الحرّية بدأ في فنزويلا