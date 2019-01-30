مادورو يؤيد إجراء انتخابات مبكرة

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (أ ف ب)

أكد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه مستعد لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة. وأضاف مادورو أنه مستعد للتفاوض مع المعارضة التي تعتزم التظاهر يوم الأربعاء المقبل سعيا لإقناع الجيش بالتخلي عن دعم الرئيس والاعتراف بمعارضه خوان غوايدو.

وفي وقت سابق، منعت المحكمة العليا الفنزويلية غوايدو، من مغادرة فنزويلا وجمّدت حساباته المصرفية. وقال رئيس المحكمة مايكل مورينو إن رئيس الجمعية الوطنية الفنزويلية البالغ من العمر 35 عاما "ممنوع من مغادرة البلاد حتى انتهاء التحقيق" الأولي، مشيرا إلى أن المحكمة قررت أيضا "تجميد حساباته المصرفية".

ويأتي ذلك بناء على طلب كان تقدم به النائب العام في فنزويلا، طارق وليم صعب، الثلاثاء، بمنع غوايدو من مغادرة البلاد وتجميد حساباته المصرفية.

كما تأتي هذه الخطوة أيضا بعد أن أعلنت الولايات المتحدة في وقت سابق أنها سلمت غوايدو السيطرة على حسابات الولايات المتحدة المصرفية في فنزويلا لمنع الرئيس نيكولاس مادورو من الاستيلاء عليها في حال خروجه من السلطة.

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