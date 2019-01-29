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منع غوايدو من مغادرة فنزويلا وتجميد حساباته

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

طلب النائب العام في فنزويلا، طارق وليم صعب، الثلاثاء، من المحكمة العليا، منع خوان غوايدو الذي أعلن نفسه رئيساً بالوكالة، من مغادرة البلاد وتجميد حساباته المصرفية.

واعلن النائب العام المعروف بقربه من الرئيس نيكولاس مادورو، في مؤتمر صحافي فتح "تحقيق أولي في ذلك، مطالباً باتخاذ إجراءات وقائية بحق غوايدو، بينها منعه من مغادرة البلاد وتجميد حساباته.

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