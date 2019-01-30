البرلمان البريطاني يصوت على تعديل اتفاق بريكست

أخبار الآن | لندن - بريطانيا - (وكالات)

صوت النواب في البرلمان البريطاني على تعديل يطلب تغيير اتفاق بريكست الذي تم التفاوض في شأنه مع الاتحاد الأوروبي، وخصوصا تغيير بند يهدف الى تجنب العودة إلى حدود فعلية بين مقاطعة أيرلندا الشمالية وجمهورية أيرلندا.



وقبل التصويت على التعديل الذي أيده 317 نائبا مقابل 301 عارضوه، اعتبرت رئيسة الوزراء تيريزا ماي أن هذا التعديل الذي طرحه المحافظ غراهام برادي سيمنحها "تفويضا" للتفاوض مجددا، الأمر الذي لا تزال بروكسل ترفضه قبل شهرين من موعد بريكست.



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