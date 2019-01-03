انقاذ أكثر من 300 مهاجر في إسبانيا

أخبار الآن | دبي - الإمارات العربية المتحدة (وكالات)

تمكن حرس السواحل الإسباني من إنقاذ 325 مهاجراً كانوا يحاولون عبور البحر المتوسط خلال، أول يومين من العام الجديد. يأتي ذلك بعد أيام من رسو سفينة انقاذ تابعة لمنظمة خيرية سفينة تحمل 311 مهاجراً معظمهم من الأفارقة، تم انقاذهم قبالة السواحل الليبية، في حين، قالت متحدثة باسم حرس السواحل الاسباني لوكالة فرانس برس انهم أنقذوا 111 مهاجراً الثلاثاء في مضيق جبل طارق وبحر البورانو، و214 مهاجراً آخرين الأربعاء، مشيرة إلى أن حرس السواحل يبحث عن قارب آخر يتعرض لمتاعب.

وأصبحت إسبانيا نقطة عبور المهاجرين الرئيسية إلى أوروبا، متقدمة على اليونان وإيطاليا. وبحسب إحصائيات منظمة الهجرة الدولية، فإن أكثر من 56 ألف مهاجر وصلوا إلى أسبانيا بحراً في الفترة من 1 كانون الثاني/يناير، حتى 19 كانون الأول/ديسمبر 2018، وتوفي 769 مهاجراً أثناء محاولتهم عبور مياه المتوسط. وذكرت اللجنة الإسبانية لمساعدة اللاجئين، أن هذه العدد هو الأعلى منذ 2006.

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